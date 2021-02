Australian Open, Djokovic batte Zverev: in semifinale affronta la sorpresa Karatsev

Novak Djokovic è in semifinale agli Australian Open di tennis. Il campione serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in rimonta in quattro set il giovane tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4, 7-6, al termine di una partita durata tre ore e mezza nella Rod Laver Arena di Melbourne.

Djokovic che qui ha già vinto ben otto volte, in semifinale affronterà la sorpresa del torneo, il russo Aslan Karatsev che, partito addirittura dalle qualificazioni e alla sua prima partecipazione a Melbourne, stanotte ha eliminato il bulgaro Dimitrov.

