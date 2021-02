F1, Alonso operato alla mascella: intervento riuscito

Fernando Alonso operato alla mascella. In un comunicato il team Alpine fa sapere che il pilota spagnolo, dopo l’incidente che lo ha coinvolto ieri in Svizzera mentre si allenava in bici, ha subito un intervento chirurgico "alla mascella superiore. L’operazione correttiva è riuscita e lo staff medico è soddisfatto dei suoi progressi. Alonso rimarrà in osservazione in ospedale per altre 48 ore. Dopo qualche giorno di completo riposo potrà riprendere progressivamente gli allenamenti. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per intraprendere la preparazione in vista dell’inizio della stagione".

Secondo "Marca", l’ex campione del mondo di Formula 1, che quest’anno torna nel Mondiale dopo una lunga assenza, è stato operato a Berna in seguito all’incidente avvenuto ieri a Lugano con un’automobile che lo avrebbe travolto. Per il quotidiano spagnolo danneggiati e ricostruiti anche alcuni denti. ITALPRESS

