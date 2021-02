F1, Lewis Hamilton rinnoverà con la Mercedes: al pilota 40 milioni di euro all'anno

Manca solo l’annuncio per il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes: un accordo ormai chiuso per il portale tedesco f1-insider, secondo cui il campione del mondo firmerà un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva.

Hamilton guadagnerebbe 40 milioni di euro all’anno, cifra monstre ma comunque distante da quella che sarebbe stata la richiesta iniziale di 70 milioni del fuoriclasse di Stevenage. A Hamilton sarebbe però stata concessa la possibilità di inserire sponsor personali sulla sua monoposto e sul casco. Dal contratto, inoltre, sempre secondo f1-insider, esclusa la cosiddetta 'clausola Verstappen', ovvero la possibilità per l’otto volte campione del mondo di porre un veto alla scuderia sulla scelta del compagno di squadra.

Nessun problema per il 2021, visto che sarà ancora Valtteri Bottas, ma nel 2022 potrebbe arrivare Max Verstappen, anche se George Russell è al momento il candidato con maggiori chance. L'annuncio ufficiale del rinnovo dovrebbe arrivare la prossima settimana. ITALPRESS

