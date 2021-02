Dominik Paris vince la discesa libera di Garmisch, quinto Innerhofer

Dominik Paris ha trionfato nella discesa libera di Coppa del mondo di Garmisch, l’ultima prima dei mondiali di Cortina. Il 31enne azzurro ha preceduto di 37 centesimo lo svizzero Beat Feuz, terzo l’austriaco Matthias Mayer. Buona gara anche per Christoph Innerhofer che si ferma al quinto posto, a 72 centesimi da Paris.

Nella discesa libera di Coppa del mondo di Garmisch-Partenkirchen, penultimo appuntamento per gli uomini prima dell’appuntamento iridato, il campione azzurro ha dettato la sua legge con una prestazione che ha sfiorato la perfezione anche nei tratti più tecnici. Sull'ostico tracciato della 'Kandahar' della località tedesca, Paris ha preceduto di 37 centesimi lo svizzero Beat Feuz e di 40 l’austriaco Matthias Mayer. In vista della prova iridata che si terrà alla fine della prossima settimana buon quinto posto per Christof Innerhofer (72 centesimi dal connazionale) che su questa stessa pista nel 2011 vinse il titolo mondiale in supergigante.

Oggi per Paris, il 'rocker delle nevi, si tratta del ritorno alla vittoria a distanza di poco più di un anno dal gennaio nero del 2020 quando in allenamento in Austria si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro. Il successo odierno in discesa, il 15esimo nella specialità 'reginà dello sci alpino, consente a Dominik di raggiungere alcuni dei grandi liberisti della storia, Franz Heinzer e Hermann Maier. Nella speciale classifica restano davanti all’altoatesino Franz Klammer (25 successi in discesa), Peter Mueller (20) e Stephan Eberharter (18). Domani alle ore 11,30 è in programma un supergigante. AGI

