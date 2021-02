Tennis: tutti in quarantena ma gli "Australian Open si faranno"

Circa 600 tra giocatori, staff e funzionari degli Australian Open sono in isolamento dopo che un dipendente dell’hotel che ha ospitato i tennisti al loro arrivo in Australia è risultato positivo.

Ma il torneo, il cui inizio è fissato per lunedì prossimo "non è a rischio", come ha sottolineato il premier dello stato di Victoria, Dan Andrews secondo il quale la positività riscontrata "potrebbe avere impatto sulle partite di giovedì (domani, ndr) ma non sugli Australian Open. La positività è solo una, non fatevi prendere dal panico - ha aggiunto - Abbiamo dimostrato di essere più che capaci nella gestione di queste problematiche".

Nel frattempo le partite di domani dell’Atp Cup sono state sospese. ANSA

© Riproduzione riservata