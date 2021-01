Coronavirus: centri sportivi ancora fermi, "9 miliardi in fumo"

"Siamo felici che ristoranti e bar possano riattivarsi nelle regioni tornate in zona gialla, i centri sportivi, invece, sono pericolosamente al palo". In attesa di riaprire "si spera, il 5 marzo alla scadenza del decreto che ha previsto la nostra chiusura". Giampaolo Duregon presidente di Anif (Associazione nazionale impianti sport e fitness) parlando con l’Agi richiama l’attenzione sul futuro incerto di palestre, piscine e centri sportivi vari chiusi dal 25 ottobre eccezion fatta per quelli che dispongono di spazi per lo sport all’aperto, con il divieto comunque, in chiave antiCovid, di usare gli spogliatoi.

"Sui centomila impianti italiani, da qui a marzo saranno sei-settemila quelli che alzeranno bandiera bianca, senza la forza di riaprire quando sarà consentito, almeno ottanta dei quali nella capitale che conta circa 1500 impianti in totale - analizza - soffre soprattutto chi aveva inaugurato i suoi impianti nel 2020, puntando su futuri incassi bloccati sul nascere".

Tra i quasi tre mesi di chiusura del primo lockdown, i contingentamenti, le spese per l’adeguamento delle strutture ai protocolli sanitari e il nuovo stop da fine ottobre, Duregon valuta una perdita di nove miliardi (il fatturato registrato nel 2019 ammontava a 12 miliardi), poco compensata dai ristori: "Gli stanziamenti a fondo perduto per le aziende non sono andati oltre il 2 per cento del mancato flusso economico". Ma il discorso, sottolinea, non è puramente economico, c'è in ballo anche l’educazione allo sport e alla prevenzione.

Duregon ricorda che i centri sportivi sono stati chiusi, a ottobre "per contribuire a ridurre gli spostamenti degli italiani", "e non perchè fossero luoghi poco sicuri" sottolinea. "Temo che si possa perdere di vista il fatto che i contagi nelle palestre si attestano all’1 per mille e che a lungo andare si instilli una paura immotivata tra i frequentatori - chiarisce - Bisogna far capire invece che lontani dall’essere luoghi di trasmissioni del virus i centri sportivi sono invece luoghi di prevenzione".

Il rischio di una disaffezione dallo sport è concreto: "Quando abbiamo riaperto a giugno dopo il primo lockdown è tornato solo il 50/60 per cento di soci e anche adesso i centri sportivi che dispongono di spazi per il fitness all’aperto sono frequentati dal 20 per cento delle persone". E non solo, pare, per il divieto di utilizzare gli spogliatoi. AGI

