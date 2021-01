Prada Cup, Luna Rossa vince le prime due regate di semifinale contro American Magic

La Luna Rossa ha stravinto le prime due regate della semifinale di Prada Cup e si è portata sul 2-0 su American Magic. L’imbarcazione italiana si è imposta con condizioni di vento sostenute con la barca Usa che ha raggiunto una punta di 53 nodi, vale a dire oltre 98 km all’ora.

Per centrare la finale con gli inglesi di Ineos servono quattro vittorie. Domani, a partire dallo stesso orario, le 3.15 italiane, sono in programma altre due prove in cui Luna Rossa potrebbe già chiudere il conto.

AGI

