Sofia Goggia vince ancora a Crans Montana: 100esimo trionfo azzurro in Coppa del Mondo

Sofia Goggia concede il bis in discesa libera sulle nevi di Crans Montana e firma la 100/a vittoria italiana al femminile in Coppa del mondo della storia. 'Sofi' dopo il successo di ieri ha vinto anche oggi nella specialità 'regina' dello sci alpino, la discesa libera.

L’azzurra, oro olimpico nel 2018 a PyeongChang proprio di discesa libera, si è imposta con 27 centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami e con 60 sulla connazionale Elena Curtoni. A completare l’ottimo risultato della squadra italiano il quarto posto della giovane Laura Pirovano a 82 centesimi dalla Goggia.

L’undicesima vittoria in carriera di Sofia Goggia ottenuta oggi in discesa libera sulla pista del Mont Lachaux di Crans Montana in Svizzera, coincide con la 100/a vittoria di una sciatrice italiana nella storia della Coppa del mondo. È datata 3 marzo 1967 quando al Sestriere in discesa libera, l’altoatesina Giustina Demetz centrò la prima vittoria italiana.

Sulla pista 'Kandahar Banchettà della località piemontese per Demetz una successo ex aequo con la francese Marielle Goitschel. La prima vittoria piena di un’azzurra in Coppa risale al 9 gennaio 1974 a Les Gets in Francia e a centrarla fu Claudia Giordani in slalom speciale. Gli anni '90 furono poi segnati dall’epopea di Deborah Compagnoni.

Sofia Goggia, 28 anni bergamasca, portacolori delle fiamme gialle, con il successo di oggi, l’ottavo in discesa libera, consolida la quarta posizione fra le italiane più vincenti in singole gare di Coppa alle spalle di Deborah Compagnoni con 16 (13 vittorie solo in slalom gigante), della coppia formata da Federica Brignone e Isolde Kostner (12 in discesa) che sono a quota 15.

Nella graduatoria delle italiane vincenti ci sono anche Karen Putzer (8 vittorie), Denise Karbon (6), Marta Bassino (5 - ancora in attività), Maria Rosa Quario (4), Claudia Giordani (3), Sabina Panzanini (3), Daniela Zini (2), Elena Fanchini (2), Nadia Fanchini (2), Bibiana Perez (1), Paola Magoni (1), Lara Magoni (1), Michaela Marzola (1), Giustina Demetz (1), Chiara Costazza (1), Daniela Merighetti (1) ed Elena Curtoni (1 - ancora in attività).

© Riproduzione riservata