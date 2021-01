Nuovo trionfo di Sofia Goggia, vittoria nella discesa di Crans Montana

Incontenibile Sofia Goggia. La 'regina' della discesa libera non tradisce nemmeno a Crans Montana. L’azzurra ha vinto la terza discesa libera sulle quattro disputate in questa stagione al termine di una gara perfetta nella quale ha disegnato linee perfette. Alle spalle della campionessa olimpica in carica la ceca Ester Ledecka staccata di 20 centesimi, terza l’americana Breezy Johnson a 57 centesimi. Per la Goggia quella odierna è la decima vittoria in carriera, il 31/o podio. Sofia nella località svizzera aveva già vinto in discesa, il 23 febbraio del 2019.

«Non mi aspettavo di vincere. Ero contenta di essere arrivata in fondo con la luce verde ma non credevo sarebbe bastato. C'era tantissimo vento, condizioni incredibili». Lo ha detto Sofia Goggia dopo la vittoria nella discesa di Crans Montana.

«Ora sono contenta ma già concentrata per domani - ha aggiunto l’azzurra -. Sarà un’altra gara e nonostante la vittoria prendo la discesa di oggi come una terza prova di quella di domenica. La lunga attesa di oggi? Io non patisco queste situazioni, cerco di riempire quegli spazi per avere più concentrazione per la gara», ha concluso.

