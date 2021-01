Tennis, Berrettini nei quarti ad Antalya: eliminato Fognini

Tutto facile per Matteo Berrettini all’Antalya Open, il nuovo torneo Atp 250 che si sta disputando sui campi in cemento della città turca. Il 24enne romano, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, si è qualificato ai quarti battendo al secondo turno il bulgaro Dimitar Kuzmanov, sconfitto 6-2 6-3 in 67 minuti di gioco.

Ai quarti era già approdato Stefano Travaglia che domani andrà a caccia della semifinale sfidando Goffin. Si è conclusa agli ottavi di finale invece l'avventura di Fabio Fognini in Turchia. Il 32enne campione ligure (numero 17 del mondo) è stato infatti battuto dal francese Jeremy Chardy (n. 72 del ranking) in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-7 al termine di una partita durata 3 ore, molto combattuta e giocata sempre sul filo dell’equilibrio.

