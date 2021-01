Sci, grave incidente per Tommy Ford: cade e perde conoscenza, in ospedale con l'elicottero

Tommy Ford non riesce a concludere il secondo slalom gigante in corso di svolgimento ad Adelboden per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. L’americano è uscito dal tracciato a pochissimi centesimi dal traguardo, scontrandosi in maniera leggera anche con degli addetti a bordo pista.

Ford si è capovolto su se stesso ed è stato immediatamente soccorso con la conseguente interruzione della gara: le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.

Tommy Ford è stato soccorso, portato via con il toboga e caricato in elicottero. L'americano verrà valutato nelle prossime ore dopo la caduta spaventosa durante la prima manche dello slalom gigante di Adelboden. In pista invece si sta provvedendo ad aggiustare un paio di porte e le reti di protezione con l’obiettivo di riprendere la gara. ITALPRESS

