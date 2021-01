Antalya Open di tennis, Stefano Travaglia conquista i quarti di finale

Stefano Travaglia centra i quarti di finale nell’Antalya Open, nuovo ATP 250 che si sta disputando sui campi in cemento della città turistica turca. Il 29enne di Ascoli Piceno al secondo turno ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori: 7-6(5) 6-3 il punteggio, in un’ora e tre quarti di gioco, in favore del tennista azzurro, per la seconda volta in carriera tra i "best 8" di un evento del circuito maggiore.

Nei quarti di finale - lunedì - Travaglia sfiderà il vincente del confronto fra lo spagnolo Nicola Kuhn e il belga David Goffin.

Domani sarà poi la volta degli altri due azzurri in corsa al secondo turno: Matteo Berrettini affronterà il bulgaro Dimitar Kuzmanov, mentre Fabio Fognini dovrà vedersela con il francese Jeremy Chardy. ANSA

