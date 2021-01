Pallanuoto, Giuseppe Marotta dell'Ortigia Siracusa nominato vicepresidente Fin

"Credo sia un riconoscimento per tutto il movimento siciliano che, negli ultimi anni, è cresciuto a dismisura ottenendo risultati notevoli non soltanto nella pallanuoto ma anche nel nuoto". Così il presidente onorario del Circolo canottieri Ortigia, Giuseppe Marotta, dopo la nomina a vicepresidente della Fin.

"Se per la prima volta un siciliano assume la carica di vicepresidente, questo è sicuramente il risultato di un lavoro svolto da tutto il movimento Certo, c'è soddisfazione per la passione e il tempo che ho dedicato alla pallanuoto. Questo secondo me è un premio all’attività che abbiamo svolto in Sicilia, dove è cresciuto tantissimo tutto il circuito natatorio in generale. Marotta ha ricordato: «Nel 2018 abbiamo organizzato una Final Six scudetto che è stata tra le migliori manifestazioni di sempre, con una partecipazione di pubblico e una organizzazione straordinarie".

Marotta ha annunciato che, anche per la preparazione alle Olimpiadi, il Settebello tornerà a Siracusa a giugno, e ha confermato lo slittamento della Final Four di Coppa Italia a fine marzo.

