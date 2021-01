Zona arancione il 4 gennaio: sì a tennis e padel, no al calcetto. Ecco gli sport consentiti

Il 4 gennaio scatta la zona arancione per un solo giorno e così le restrizioni verranno allentate. Novità anche per chi pratica lo sport. Si può svolgere l’attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi all’aperto, sia pubblici sia privati mentre rimangono vietati gli sport di contatto: non si può giocare a beach volley in un centro sportivo, non si può giocare a calcetto o a basket al parco, non si possono fare allenamenti di gruppo a livello amatoriale.

Tennis e padel, che non rientrano negli sport di contatto, si possono praticare nei centri sportivi e nei circoli all’aperto.

Rimane sospesa l’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, “fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche”.

Si può fare attività motoria anche lontano da casa tra le quali viene contemplata la passeggiata, durante la quale vige l’obbligo di indossare la mascherina e quello del distanziamento di almeno 1 metro. La mascherina può non essere indossata se si corre e si va in bicicletta, ma solo in forma individuale.

Rimangono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, così come tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

© Riproduzione riservata