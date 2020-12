"Il grande libro della Formula Uno", una meravigliosa storia lunga 70 anni

Enzo Ferrari diceva: "Date un foglio di carta a un bambino, dategli dei colori e chiedetegli di disegnare un’automobile, sicuramente la farà rossa. Devo dire che aveva ragione". Parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, che con le sue parole ha introdotto "Il grande libro della Formula 1", di Umberto Zapelloni e Luca Dal Monte (Baldini+Castoldi), un vero e proprio romanzo iniziato il 13 maggio del 1950 in Inghilterra.

Da allora sono trascorsi settant’anni, ricchi di avventure, successi, gioie, ma anche di dolori e tragedie. Storie di automobili, ma soprattutto di uomini: uomini che hanno trasformato un piccolo evento motoristico nella più grande manifestazione sportiva internazionale: Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, Graham Hill e Jim Clark, Jackie Stewart e Niki Lauda. Hanno caratterizzato il loro tempo, in alcuni casi anche al di fuori dell’ambito sportivo: da Gilles Villeneuve ad Ayrton Senna, il lungo duello tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fino all’ultimo capitolo con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e gli enfant terrible Charles Leclerc e Max Verstappen. Ecco, questo libro unico le racconta tutte.

Luca Dal Monte è nato a Cremona nel 1963. I suoi libri sono tradotti e letti in tutto il mondo. Ferrari Rex, la sua monumentale biografia di Enzo Ferrari, ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport ed è stata finalista del Motoring Book of the Year Award del Royal Automobile Club inglese. Per Baldini+Castoldi ha pubblicato nel 2009 il romanzo La Scuderia. È stato responsabile della Comunicazione di Ferrari negli Stati Uniti e di Maserati S.p.A.

Umberto Zapelloni, dopo esser stato inviato de «il Giornale» sui circuiti del Mondiale di Formula 1, è stato responsabile della redazione Sport e Motori al «Corriere della Sera» e vicedirettore della «Gazzetta dello Sport». Oggi collabora con «il Giornale», «il Foglio», «l’Automobile», «Auto Italiana», Sky e cura il sito topspeedblog.it. Ha scritto Formula Ferrari (2004, con Michel Comte, tradotto in molte lingue), Ferrari 70 (2017), Ferrari, gli uomini d’oro del Cavallino (2019), La storia della Formula 1 in 50 ritratti (2020).

Insieme, sempre per Baldini+Castoldi, hanno pubblicato La Rossa e le altre (2000), La Rossa dei record (2002), Una leggenda che continua (2003).

