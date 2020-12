F1, la Ferrari saluta Vettel: "Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia"

"Grazie Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Scuderia Ferrari". Cn questo Tweet il team di Maranello saluta Sebastian Vettel che oggi prenderà il via ad Abu Dhabi all’ultimo Grand Prix al volante di una monoposto Ferrari dopo sei anni.

Il pilota, ieri, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi aveva dichiarato di "non vedere l’ora di correrla. Sicuramente sarà speciale soprattutto per le persone in box, i miei meccanici e gli ingegneri. Mi sento molto vicino a loro".

