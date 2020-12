F1: ad Abu Dhabi Verstappen in pole, Leclerc nono ma retrocesso 12esimo per una penalità

Max Verstappen su Red Bulla partirà in pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2020 di Formula 1. Con il tempo di 1.35.246, l’olandese ha preceduto di un soffio Valtteri Bottas con la Mercedes (1:35.271). In seconda fila partiranno il campione del mondo Lewis Hamilton con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Nono tempo per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Sebastian Vettel non si è qualificato per la Q3.

Il pilota monegasco dovrà scontare una penalità scalando di tre posizioni nella griglia, così partirà 12/o, a fianco di Daniel Ricciardo (Renault) e appena davanti a Vettel. In terza fila partiranno domani Alexander Albon (Red Bull) e Carlos Sainz (McLaren), in quarta Daniil Kvyat (AlphaTauri) e Lance Stroll (Racing Point), in quinta Pierre Gasly (AlphaTauri) ed Esteban Ocon (Renault).

"È sempre meglio partire da primi perchè su questa pista è difficile superare, ma con la strategia possiamo giocarci le nostre carte. Sto già pensando a come ribaltare la situazione. Non sarà una gara entusiasmante perchè si farà probabilmente una sosta sola minimizzando il tempo perso per il pit stop, ma vediamo". Lo ha dichiarato Lewis Hamilton alla fine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi dove il britannico scatterà 3°. "Sono grato di essere tornato nel team per cercare di concludere la stagione. E’ stato un weekend difficile, riprendere il ritmo è stato complicato e ho faticato tanto. Ho dato tutto e devo fare le mie congratulazioni a Max, domani proverò a dargli filo da torcere" ha concluso il pilota della Mercedes.

