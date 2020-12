Gp Abu Dhabi, Hamilton negativo al coronavirus: il campione del mondo torna in pista

Lewis Hamilton tornerà al volante della sua Mercedes per il Gran Premio di Abu Dhabi che chiuderà la stagione di Formula Uno. Positivo al coronavirus e costretto a saltare il secondo dei due appuntamenti sul circuito di Sakhir domenica scorsa, il sette volte campione del mondo si è negativizzato e avendo completato la quarantena di dieci giorni in Bahrain potrà correre nel weekend. A lasciargli il volante sarà George Russell, che lo aveva sostituito nell’ultima gara "in prestito" dalla Williams.

