Coronavirus, Hamilton: "Sto bene, spero di correre ad Abu Dhabi"

"È stata una delle settimane più dure che abbia mai vissuto da diverso tempo a questa parte. Mi sono concentrato sul recupero e sul cercare di rimettermi in forma, in modo da poter tornare in auto e correre l’ultima gara ad Abu Dhabi" in programma il prossimo weekend. A dirlo Lewis Hamilton in un videomessaggio sui suoi social.

Il campione del mondo di Formula 1 è risultato positivo al Covid all’indomani del Gp del Bahrain e il suo posto in Mercedes è stato occupato lo scorso weekend a Sakhir da George Russell.

"Mi sono svegliato bene stamattina e mi sono allenato - ha aggiunto il pilota anglo-caraibico -. Voglio mandarvi un messaggio di positività, farvi sapere che sto bene e ringrazio ognuno di voi per i messaggi e i video che mi avete mandato. Spero di poter tornare a guidare molto presto". ITALPRESS

