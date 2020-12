Nations League, Italia in semifinale contro la Spagna

Sarà la Spagna l’avversario dell’Italia in una delle due semifinali della Nations League 2021. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi.

Azzurri e Furie Rosse si affronteranno a San Siro il 6 ottobre mentre il giorno dopo l’Allianz Stadium di Torino ospiterà l’altra semifinale che metterà di fronte Belgio e Francia. Le finali si giocheranno il 10 ottobre: quella per il terzo posto allo Stadium, al Meazza quella che decreterà la vincitrice della manifestazione.

"Vinceremo noi". Roberto Mancini commenta così il sorteggio delle semifinali di Nations League. "Sarà una bella Final Four - ha aggiunto il ct in conferenza stampa - Giocheranno le quattro nazionali migliori in Europa in questo momento, quindi sarà divertente".

"Va bene la Spagna, ma sarebbero andate bene anche Francia e Belgio: non avevo preferenze, sono tutte nazionali molto forti - dice il ct -. La Spagna ha tenuto qualche giocatore esperto e forte come Sergio Ramos ed è riuscita a mettere in piedi una nazionale molto forte, con un gioco più verticale rispetto al passato ma comunque molto tecnico, con esterni veloci che danno imprevedibilità. Sarà una partita molto bella".

