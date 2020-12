La campionessa Bebe Vio multata, nello scorso fine settimana, per essere stata trovata in un locale a Mogliano dopo le 18. I carabinieri, durante i controlli anti-Covid, sono entrati nel ristorante-bistrot "Beccofino", aperto in violazione delle leggi, e hanno trovato alcuni ragazzi intenti a mangiare e bere.

Tra questi anche la campionessa paraolimpica che è stata multata come i suoi amici.

