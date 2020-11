Sport bonus, Spadafora: "Pubblicato l'elenco degli ammessi a fondi impianti"

È stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione o realizzazione di impianti sportivi pubblici, in base a quanto previsto dallo Sport bonus.

Lo rende noto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora con un post sul suo profilo Facebook, nel quale si precisa anche che il termine ultimo per effettuare le erogazioni è il 3 dicembre 2020.

E il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un'intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di "dare atto a Spadafora di aver lavorato con abnegazione. Sulla mancata approvazione del Decreto sulla governance è stato chiaro: la riforma non è andata in porto per una forte non condivisione della maggioranza, del Coni e fortissima di Sport e Salute".

Le federazioni sono preoccupatissime per i versamenti contributivi obbligatori per i lavoratori: "Temono che i fondi non bastino: le capisco. Il progetto è interessante ma se costringi società agonizzanti a mettere mano al portafoglio le uccidi".

© Riproduzione riservata