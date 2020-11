È morto Nestore Morosini, per 40 anni ha raccontato la F1

È morto a 83 anni Nestore Morosini, uno dei più importanti giornalisti italiani di Formula 1. Ha raccontato dai circuiti di tutto il mondo la F1 eroica, quella degli anni '60 e '70, proseguendo poi nell’epoca moderna a seguire il circus, ma occupandosi anche di sport in generale così come di prodotto automobilistico. Ha lavorato prevalentemente per il Corriere della Sera.

Autore anche di vari libri, focalizzò la sua passione su Gilles Villeneuve e la Ferrari, anche in virtù di un rapporto diretto con il Drake, Enzo Ferrari. Nel 2017 aveva scritto l'ultima sua fatica "Quando ci divertivamo con il pallone e la Formula 1". ITALPRESS

