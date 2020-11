MotoGp Europa: Pol Espargarò in pole, Vinales secondo, Rossi al rientro ma resta fuori dalla Q2

Sarà il pilota spagnolo Pol Espargarò a partire dalla pole position domani nel Motogp d’Europa sul circuito di Valencia. Il pilota della Ktm avrà al suo fianco il connazionale Alex Rins con la Suzuki e il giapponese della Honda Takaaki Nakagami.

Il leader della classifica mondiale Joan Mir (Suzuki) partirà dalla 5/a piazza in seconda fila, mentre Franco Morbidelli con la sua Yamaha ha fatto il 9/o tempo e partirà dalla terza fila.

Rientra in pista Valentino Rossi ma non riesce a qualificarsi per la Q2 che assegna la pole. Tornato in gara in extremis dopo venti giorni di stop a causa del coronavirus, il campione pesarese ha fatto l'8/o tempo nelle terze prove libere, ma non è riuscito ad accedere alla Q2.

"È stato molto difficile, guardavo gli altri in Q1 e non sapevo se ero in grado di fare anche io quei giri. Ci ho provato, è uscito un bel giro pulito, specialmente nell’ultimo parziale dove perdevo molto". Così Pol Espargarò, autore della pole position nelle qualifiche del GP d’Europa a Valencia. "Sono contentissimo anche se domani la gara sarà completamente diversa perchè ci saranno altre condizioni. Partendo in questa posizione, però, sarà tutto molto più facile" ha concluso lo spagnolo.

