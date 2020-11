Coronavirus, Valentino Rossi resta positivo ma c'è ancora una speranza per Valencia

Valentino Rossi incrocia le dita e spera, la sua presenza a Valencia è legata all’esito di altri due tamponi dopo che l’ultimo effettuato ieri ha confermato ancora la positività al coronavirus. Il Dottore, che aveva annunciato di aver contratto il Covid lo scorso 15 ottobre saltando il doppio appuntamento di Aragon, ha la possibilità di gareggiare nel weekend ma dipenderà tutto dal test a cui si sottoporrà oggi: se sarà negativo, avrà il tempo per un altro tampone (devono trascorrere 48 ore fra un test e l'altro) e in caso di seconda negatività potrà volare in Spagna per disputare il Gran Premio d’Europa, primo di due appuntamenti consecutivi sul "Ricardo Tormo" di Valencia.

Se invece anche il Pcr previsto in giornata darà esito positivo, sarà Garrett Gerloff, pilota Yamaha in Superbike, a salire in sella alla sua M1 per affiancare Maverick Vinales. "Spero davvero che il risultato del prossimo tampone sia negativo perchè è stato già troppo perdersi due gare - ammette Rossi -. Questo virus è molto complicato e serio. Sono stato male per un paio di giorni, poi mi sono ripreso al 100%. Sono rimasto isolato in casa tutto il tempo e ho seguito i consigli dei medici".

"È una situazione molto triste e difficile ma così è - continua -. Purtroppo il test di ieri è risultato ancora positivo come tutti quelli precedenti. Fortunatamente ho ancora due possibilità per essere in pista venerdì o sabato. Sono davvero triste perchè sto bene e non vedo l’ora di risalire sulla mia M1 e ritrovare il mio team".

"È una situazione che va oltre il nostro controllo - commenta Massimo Meregalli, team director della Yamaha - per cui tutto quello che possiamo fare è farci trovare pronti per qualsiasi eventualità. Ad ogni modo siamo grati a Gerloff, non è mai facile sostituire uno come Vale, ma ovviamente speriamo ancora di avere con noi Rossi e finire questa stagione nel miglior modo possibile". ITALPRESS

