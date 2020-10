Gp del Portogallo, pole numero 97 per Hamilton: quarto Leclerc, male Vettel

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp del Portogallo, la 97esima in carriera, davanti all’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen che sarà affiancato in seconda fila dalla Ferrari di Charles Leclerc. Ennesima delusione per l’altro pilota della scuderia italiana, Sebastian Vettel, che partirà dalla quindicesima posizione dopo essere stato eliminato in Q2.

"E' stata una pole position fantastica. Avevamo una grande macchina, ma è stata dura, c'è stato tanto da fare per mettere insieme il giro. Valtteri è stato veloce per tutto il weekend, ho dovuto scavare per trovare quei decimi in più e alla fine ho scelto di fare 3 giri per avere una possibilità di migliorarmi e batterlo. Ha funzionato la mia strategia", ha detto Hamilton.

"Il team ha comunicato bene con noi, ci hanno dato la doppia alternativa: entrambi abbiamo scelto le medie, io ho preferito fare 3 giri e lui no. La pista? Questo è un circuito duro e puro, nel quale non si riesce neanche a vedere dove vai. Anche l’asfalto è strano, molto liscio e non fa funzionare bene le gomme. Oggi è andata meglio rispetto ai giorni precedenti ma è anche merito del team", ha concluso l’inglese.

