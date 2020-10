Zanardi compie 54 anni, Pancalli: "Sei ogni giorno nei nostri pensieri"

"Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie #ForzaAlex". Luca Pancalli, presidente del Cip, via Twitter fa gli auguri di buon compleanno ad Alex Zanardi.

Il campione bolognese, che oggi compie 54 anni, è ricoverato al San Raffaele di Milano dove sta provando a recuperare dal terribile incidente dello scorso 19 giugno quando, nei pressi di Pienza, perse il controllo della sua handbike e finì contro un camion.

