Tennis, Sardegna Open: Cecchinato batte Ramos-Vinolas e conquista la semifinale

Dopo Lorenzo Musetti, anche Marco Cecchinato ha conquistato il pass per le semifinali del "Forte Village Sardegna Open", nuovo Atp 250, dotato di un montepremi complessivo pari a 271.345 euro, in scena sui campi in terra rossa del resort di Pula.

Il tennista palermitano, numero 103 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card, ha battuto oggi lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, quarto favorito del seeding e numero 45 della classifica Atp, col punteggio di 4-6 6-1 6-1. Prossimo avversario del siciliano, domani, sarà il vincente della sfida tra l’argentino Delbonis e il serbo Petrovic.

