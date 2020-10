Internazionali Emilia Romagna, il siciliano Caruso in finale contro Tiafoe

La finale degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna sarà tra Salvatore Caruso e Frances Tiafoe. Il ventisettenne di Avola ha battuto in semifinale l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco, mentre lo statunitense, testa di serie numero 1, ha impiegato un’ora e 55 minuti per eliminare l’argentino Federico Delbonis con lo score di 3-6 6-3 6-4.

Il match per il titolo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma è in programma domani alle ore 14.00. In doppio trionfano Marcelo Arevalo e Tomislav Brkic, che in finale si sono imposti su Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 6-4 6-4. (ITALPRESS).

