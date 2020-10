Roland Garros, un fantastico Sinner piega Zverev e vola ai quarti. Avanti anche Nadal

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 19enne tennista altoatesino, 75esimo del ranking mondiale, ha sconfitto negli ottavi il tedesco Alexander Zverev, numero 7 Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 6-3. Per un posto in semifinale, l'azzurro sfiderà lo spagnolo Rafael Nadal, secondo della classifica Atp e del seeding.

Il campione spagnolo ha liquidato negli ottavi il giovane statunitense Sebastian Korda per 6-1 6-1 6-2. Nadal, che aveva definito questa edizione come la più complicata per le sue condizioni, non sembra soffrire per il momento: ha risolto il match in un’ora e 55 minuti. In quattro partite ha lasciato agli avversari solo 23 game.

E l'Italia, già di mattina, aveva festeggiato Martina Trevisan che aveva centrato l’ingresso nei quarti di finale del Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. La 26enne tennista toscana, proveniente dalle qualificazioni, ha superato al terzo turno l’olandese Kiki Bertens, testa di serie numero 5, con il punteggio di 6-4 6-4, in un’ora e 35 minuti di gioco. Per l'azzurra c'è ora la 19enne polacca Iga Swiatek, che ha eliminato la numero 1 del seeding, la rumena Simona Halep.

"Sto vivendo un sogno ma io credo nei sogni", ha detto la Trevisan a fine partita. "Non riesco a credere di essere nei quarti qui a Parigi - ha detto a caldo la tennista toscana - È stata dura: lei è una giocatrice fantastica ed è stato un onore affrontarla". Poi si rivolge in italiano a chi la sta seguendo da casa: "Grazie di sostenermi con tutti questi messaggi, vi abbraccerei tutti".

