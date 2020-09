Mick Schumacher debutta in F1: guiderà l'Alfa Romeo nelle libere del Gran Premio dell’Eifel

Callum Ilott, Mick Schumacher e Robert Shwartzman, tre dei migliori talenti della Ferrari Driver Academy (FDA), faranno il loro debutto ufficiale - in rigoroso ordine alfabetico - nel weekend di un Gran Premio di Formula 1 entro la fine del 2020. I primi due ad esordire saranno i piloti attualmente al comando del campionato di Formula 2, vale a dire Schumacher e Ilott.

Entrambi disputeranno infatti la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Eifel, in programma venerdì 9 ottobre al Nürburgring: Mick sarà al volante dell’Alfa Romeo Racing C39 mentre Callum guiderà una Haas VF-20. Robert, attualmente quinto nella classifica di F2, li imiterà all’ultimo Gran Premio del campionato, quello di Abu Dhabi. In preparazione all’esordio, i tre piloti di FDA saranno impegnati domani, mercoledì 30 settembre, sulla pista di Fiorano per una giornata di test con una monoposto di Formula 1, la SF71H che disputò la stagione 2018 per la Scuderia Ferrari. Sarà quindi una giornata importante per tutti e tre, un’altra tappa del progetto #RoadtoF1, mirato a preparare i nostri piloti nella maniera migliore in vista del debutto in F1. Dopo aver fatto le necessarie prove del sedile alla vigilia della trasferta di Sochi, Callum, Mick e Robert si sono impegnati oggi in una serie di meeting preparatori in vista del test di domani.

"Abbiamo voluto organizzare questo test per mettere i nostri tre talenti nelle migliori condizioni possibili per affrontare un evento che sarà comunque speciale per la loro carriera. Sarà utile per loro prendere confidenza con una vettura di Formula 1, ben più complessa di quella con cui sono abituati a gareggiare adesso" ha detto Laurent Mekies Direttore FDA & Direttore Sportivo Scuderia Ferrari. "Siamo lieti che Haas e Alfa Romeo Racing offrano a tre giovani come Callum, Mick e Robert questa opportunità e colgo l’occasione per ringraziare entrambi i team. Crediamo molto nella nostra Academy, che ha già confermato con Charles Leclerc di poter dare alla Scuderia un pilota su cui costruire il futuro a lungo termine. Callum, Mick e Robert stanno dimostrando in questa stagione di Formula 2 il loro valore e questo test è un’ulteriore tappa nel loro processo di crescita" conclude Mekies.

