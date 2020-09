Coronavirus, nuovo taglio al numero di spettatori del Roland-Garros: da 5000 a 1000

Il pubblico del Roland-Garros, il torneo di tennis eccezionalmente programmato per l’autunno e che inizia domenica, è stato ridotto da 5mila a mille spettatori al giorno. Il taglio all’ultimo minuto segue le nuove restrizioni all’assembramento annunciate ieri dal governo per le aree in maggiore allerta di fronte alla recrudescenza della pandemia di Covid-19 in Francia.

Il Roland-Garros era già stato costretto ad abbassare il livello due volte dall’inizio di settembre, passando da 20mila a 11.500 e poi a 5mila spettatori al giorno. Nel pomeriggio, il direttore del torneo Guy Forget aveva dichiarato di "sperare di avere 5mila spettatori".

"Siamo in grado di accogliere questo pubblico, piccolo com'è, in uno stadio di 12 ettari", aveva sottolineato, insistendo sulla superficie del sito e sui campi all’aperto per limitare il rischio di diffusione del Covid-19. Ma il premier Jean Castex, ospite del programma "Vous ont la parole" su France 2, ha spento le sue speranze dichiarando in serata: "Applicheremo al Roland-Garros le stesse regole che altrove. Si passa da 5mila a mille", ha detto.

Da Matignon hanno tuttavia spiegato che le persone accreditate (organizzatori, giornalisti, giocatori, staff), non sono state conteggiate tra le mille autorizzate al giorno. AGI

