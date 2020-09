Roland Garros, qualificazioni: tre azzurri al turno successivo, c'è anche Cecchinato

Sono tre gli azzurri approdati al turno decisivo delle qualificazioni maschili del Roland Garros, torneo dello Slam in corso sulla terra rossa di Parigi. Prosegue la corsa di Marco Cecchinato: il 27enne palermitano, n.110 Atp e quinta testa di serie del seeding cadetto, capace due anni fa di centrare una incredibile semifinale, ha regolato per 6-2 6-3 il francese Constant Lestienne, n.223 del ranking mondiale. Ultimo ostacolo per il siciliano, venerdì, il belga Kimmer Coppejans (161). Bene anche Roberto Marcora: il 31enne di Busto Arsizio, n.172 del ranking, ha sconfitto per 7-6(4) 3-6 6-3 il francese Tristan Lamasine (268) e domani si giocherà un posto nel main draw con un altro "padrone di casa", Benjamin Bonzi (225).

Al turno decisivo c'è pure Lorenzo Giustino: il 29enne napoletano, n.156 Atp, ha avuto la meglio per 3-6 6-4 7-5 sull'altro transalpino Hugo Grenier (249). Tra il tabellone principale e il campano, sempre domani, c'è il tedesco Dustin Brown

© Riproduzione riservata