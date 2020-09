Tennis, Djokovic centra la sua decima finale agli Internazionali d'Italia

Novak Djokovic è il primo finalista degli Internazionali Open Bnl d’Italia 2020 nel singolare maschile. Il serbo ha vinto contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-5, 6-3 in 2 ore e 11 minuti e ora attende l’avversario di domani che uscirà dalla sfida serale tra il canadese Denis Shapovalov e l’argentino Diego Sebastián Schwartzman.

Il serbo è alla sua decima finale al master 1000 del Foro Italico e domani cercherà di centrare il quinto successo al torneo. La sua ultima vittoria nella Capitale risale al 2015 contro Roger Federer.

"Sento sempre il supporto del pubblico di Roma e oggi è stato bello rivedere la gente sugli spalti. Tanti giovani, che spero possano prendere presto in mano la racchetta e giocare a tennis". il commento di Novak Djokovic in merito al ritorno del pubblico al Centrale del tennis del Foro Italico, presente oggi per la prima volta in occasione delle semifinali degli Open Bnl d’Italia. ANSA

© Riproduzione riservata