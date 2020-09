Tennis, Internazionali d'Italia: Berrettini si qualifica per gli ottavi

Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, in corso sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Il tennista romano, testa di serie numero 4 e ottavo del ranking Atp, dopo il bye all’esordio ha sconfitto al secondo turno l’argentino Federico Coria con il punteggio di 7-5 6-1.

Altri risultati di secondo turno: Marin Cilic (Cro) b. David Goffin (Bel, 6) 6-2 6-2.

"Ho letto certe cattiverie nei confronti di me e di certi giocatori della nuova generazione come se avessero fatto qualcosa di male alle famiglie di chi scriveva. La cosa mi mette un po' di tristezza". È lo sfogo di Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo aver battuto Coria. Il riferimento è alle critiche sul tipo di gioco offerto da Zverev e Thiem in occasione della finale agli Us Open.

