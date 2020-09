Tennis: Sonego, Sinner e Travaglia al secondo turno degli Internazionali d'Italia

Anche Stefano Travaglia, dopo Sonego e Sinner stacca il pass per il secondo turno degli Internazionali d’Italia maschili, scattati oggi sulla terra rossa del Foro Italico. L'azzurro ha eliminato in due set lo statunitense Taylor Harry Fritz, 6-4 7-6(4). Ai sedicesimi affronterà il croato Borna Coric.

Sinner, in campo con una wild card, si è sbarazzato in due set del francese Benoit Paire, al quale ha lasciato solo tre giochi - due al primo e uno al secondo -, chiudendo il match in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Al secondo turno affronterà il numero tre del tabellone, il greco Stèfanos Tsitsipás.

Lorenzo Sonego, invece, ha sconfitto all’esordio il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-3 6-1. Niente da fare, invece, per Gianluca Mager: il ligure si è arreso per 7-5 6-1 al bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 15.

