Internazionali di Roma, impresa del siciliano Caruso: per lui ora la sfida con Djokovic

Una battaglia senza esclusione di colpi quella che hanno giocato, sul GrandStand agli Internazionali di Roma, Tennys Sandgren e Salvatore Caruso. A spuntarla al tie break decisivo del terzo set (3-6 6-3 7-6) è stato il tennista italiano, capace prima di annullare un match point sul 5-4 del terzo set e poi di portare a casa i punti decisivi del match. Caruso ha saputo recuperare un set di svantaggio non dando mai la sensazione all’avversario, numero 49 del mondo, di poter chiudere la partita velocemente.

Per il siciliano di Avola è un altro risultato di rilievo dopo essersi spinto fino al terzo turno agli Us Open. Con questo successo, il primo in torneo 1000 della sua carriera, Caruso si è regalato la possibilità di affrontare al secondo turno il numero uno del mondo Novak Djokovic

© Riproduzione riservata