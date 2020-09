È il numero 3 Dominic Thiem a trionfare agli Us Open conquistando il suo primo titolo del Grande Slam. Il match disputato sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, ha visto vincere in rimonta il tennista austriaco schiacciando Alexander Zverev, quinto favorito del seeding, con il punteggio di 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6), in una maratona durata quattro ore e due minuti.

