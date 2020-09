Dopo Lorenzo Musetti, anche Marco Cecchinato accede al main draw degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, diventando il decimo azzurro in gara.

Nel turno di qualificazione, il 27enne tennista palermitano, n.113 Atp, si è imposto per 6-2 6-1, in poco più di un’ora di gioco, sullo slovacco Jozef Kovalik, 124esimo del ranking, mettendo a segno il secondo successo in 5 sfide con il 27enne di Bratislava che aveva vinto le ultime tre.

© Riproduzione riservata