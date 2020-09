F1: Hamilton vince al Mugello ed è a -1 da Schumacher, ancora male le Ferrari

Lewis Hamilton vince il Gran premio di Formula 1 del Mugello davanti al compagno di squadra Bottas. La Mercedes realizza così l’ennesima doppietta di questa stagione in una gara segnata da diversi incidenti e tre interruzioni. Male le Ferrari: sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel sono arrivati rispettivamente ottavo e decimo.

Per Hamilton si tratta della 90esima vittoria in F1 e si porta a -1 da Michael Schumacher. Al terzo posto la Red Bull di Alexander Albon, quarta posizione nel Gran Premio del Mugello per la Renault di Daniel Ricciardo che ha preceduto la Racing Point di Sergio Perez e la McLaren di Lando Norris.

Settima la Alpha Tauri di Daniil Kvyat e nona la Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen. Al traguardo solo 12 vetture: undicesima la Williams di George Russell e la Haas di Romain Grosjean. Tre incidenti )due dei quali hanno portato alla bandiera rossa) hanno caratterizzato la gara.

