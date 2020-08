Moto2, trionfa Martin: ma Marini va in testa al mondiale

Jorge Martin trionfa nel Gran Premio d’Austria di Moto2. Sul tracciato di Spielberg arriva la vittoria (la prima in Moto2) del pilota spagnolo del team Red Bull KTM Ajo davanti a Luca Marini (Kalex), che diventa il nuovo leader del Mondiale, e Marcel Schrotter (Kalex). Fuori dal podio Sam Lowes, quarto.

Una gara interrotta al quarto giro per un incidente che ha coinvolto Hafizh Syahrin (Speed Up), trasportato in ospedale ma in stato cosciente. Anche per Enea Bastianini i giochi finiscono dopo la bandiera rossa a causa della rottura della sua Kalex. Costretto a fermarsi per una caduta a pochi giri dal termine il poleman Remy Gardner (Kalex). (ITALPRESS).

