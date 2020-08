Gp 70° anniversario, vittoria a sorpresa di Verstappen: Leclerc agguanta il quarto posto

Max Verstappen si mette dietro le due Mercedes e vince il Gran Premio del 70° anniversario della Formula Uno, quinto appuntamento stagionale. Sul circuito di Silverstone il pilota olandese della Red Bull, al nono successo in carriera, il primo in questo 2020, batte Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, rispettivamente secondo e terzo. Ai piedi del podio Charles Leclerc con la Ferrari.

"Non mi aspettavo di vincere anche se dopo il primo stint sembrava che fossimo molto più delicati sulle gomme rispetto alle Mercedes. Siamo riusciti a spingere, è una grandissima giornata, tutto è filato liscio e sono incredibilmente felice di aver vinto". Un entusiasta Max Verstappen commenta così la vittoria del Gran Premio del 70° Anniversario a Silverstone. "Fino ad ora non avevamo mai avuto un’opportunità di metterli sotto pressione, finalmente oggi ci siamo riusciti - ha aggiunto l’olandese della Red Bull nel post gara -. La prossima gara a Barcellona? Non ho idea di come potrà essere, penso che dovremmo poter usare anche le soft. Ma ora mi godo questa vittoria".

