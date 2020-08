MotoGp, a Brno Zarco in pole davanti a Quartararo e Morbidelli

Le prove della MotoGp a Brno hanno regalato una sorpresa con Johann Zarco (Ducati Avintia) che ha strappato la pole a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (entrambi Yamaha Petronas), rispettivamente secondo e terzo.

Il francese si è imposto con il tempo di 1'55"687 prendendo tutti in contropiede e conquistando il primo posto in griglia nella gara di domani. La seconda fila è guidata invece dall’Aprilia di Alex Espargaro. Quinto tempo per Vinales e sesto per Pol Espargaro.

Per quanto riguarda gli altri italiani, da segnalare l’ottavo tempo per Petrucci e il decimo per Rossi. Enormi difficoltà per Dovizioso che sarà costretto a partire dal 18esimo posto visto che non è riuscito con la sua Ducati a superare la Q1.

