Ciclismo 2021, le date delle grandi corse a tappe: Tour e Vuelta anticipano

Il Tour de France del 2021 inizierà il 26 giugno, una settimana prima del previsto, e terminerà il 18 luglio, così da permettere ai ciclisti di partecipare sia alla Grande Boucle che nella gara su strada delle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha annunciato l’Unione Ciclistica Internazionale.

La decisione dell’Uci è dovuta alla scelta del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo di mantenere la rassegna a cinque cerchi dal 23 luglio all’8 agosto del 2021: qualora il Tour, inizialmente previsto dal 2 al 25 luglio, non fosse stato spostato, i corridori avrebbero dovuto operare una scelta, magari saltando la gara olimpica. La nuova data così rende ufficiale il no alla Grande Partenza da Copenaghen, poichè la capitale danese non può ospitare contemporaneamente le partite di calcio Euro2020 e il Tour. La corsa gialla dovrebbe scattare dalla Bretagna.

Anche la Vuelta è stata rinviata di una settimana (dal 14 agosto al 5 settembre) per consentire un migliore avvicinamento ai campionati europei, in programma l’11 e il 12 settembre. Il Giro d’Italia si disputerà invece dall’8 al 30 maggio.

Il World Tour, nel 2021, potrà contare su 35 prove in 12 paesi differenti. Il via in Australia con il Tour Down Under (19-24 gennaio), a marzo le Strade Bianche (8), Parigi-Nizza (7-14 ), Tirreno-Adriatico (10-16), Milano-Sanremo (20), ad aprile Giro delle Fiandre (4), Parigi-Roubaix (11), Amstel Gold Race (18) e Liegi-Bastogne-Liegi (25); a ottobre il Giro di Lombardia (9) e il Tour of Guangxi (14-19), che farà calare il sipario sul 2021. ITALPRESS

© Riproduzione riservata