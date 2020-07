Morto Jagge, uno dei grandi avversari di Tomba: stroncato da una malattia fulminante

Finn Christian Jagge, 54 anni, campione di sci alpino norvegese, è morto oggi a Oslo a causa una malattia fulminante. Quattro delle sette vittorie in Coppa del mondo, tutte in slalom speciale, le aveva centrate sulle nevi italiane, al Sestriere e a Madonna di Campiglio. Nella località trentina aveva ottenuto l’ultima vittoria della carriera, il 13 dicembre del 1999. Con l’Italia aveva un legame "speciale" anche perchè il suo più grande avversario era un italiano, Alberto Tomba.

Il campione norvegese, nato a Oslo il 4 aprile del 1966, si era ritirato il 9 marzo di 20 anni fa dopo aver vinto anche un oro olimpico, sempre tra i pali stretti. Accadde nel 1992 ai Giochi di Albertville e quel giorno, 22 febbraio, precedette di 28 centesimi proprio Tomba.

Jagge era soprannominato 'Finken' e si era fatto apprezzare per la sua grinta e per quella fascetta che indossava durante le gare e che 'sparavà i suoi cappelli verso l’alto. A comunicare il decesso di Finn Christian è stata oggi la moglie Trine-Lise Jagge in un messaggio su Facebook.: «Il nostro grande amore, il nostro grande eroe, il miglior papà del mondo e il miglior marito del mondo è morto quest’oggi, dopo una malattia fulminante. E’ un dolore indescrivibile e siamo completamente distrutti». Dopo il ritiro dalle gare, Jagge aveva ricoperto il ruolo di allenatore e aveva organizzato anche alcune edizioni della Finken Cup, evento di beneficenza a favore dei portatori di handicap. L’ex compagno di squadra, Kjetil Andrè Aamodt, anch’egli uno dei più grandi dello sci alpino a cavallo tra gli anni '90 e 2000, ha detto che «è una notizia terribilmente triste, era solo a metà della sua vita, era un atleta unico, era bravo in diversi sport, incluso il tennis e nell’ambiente dello sci alpino era una leggenda».

