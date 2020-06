Zanardi in coma farmacologico, condizioni gravi ma stabili

"Al momento le condizioni di Alex Zanardi sono gravi ma stabili ed è tenuto in coma farmacologico - lo ha detto uno dei medici dell’equipe che ha in cura Zanardi - al momento tutti i numeri sono buoni, ma ovviamente neurologicamente in questo momento non è valutabile. I numeri sono buoni pur rimanendo una situazione tanto grave". L’atleta paralimpico è ricoverato al policlinico Le Scotte di Siena dove ieri ha subito un delicatissimo intervento chirurghico alla testa.

Il neurochirurgo Giuseppe Olivieri, che ieri ha operato Alex Zanardi, ha poi spiegato che l’atleta paralimpico "è arrivato da noi con trauma cranico facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. E’ stato operato per 'rattoppare' e adesso la situazione permette di curare".

Poi ha aggiunto che Zanardi "ha fatto una tac subito dopo l’intervento e ora ha un catetere per la misurazione della pressione intracranica. L’intervento è andato come doveva andare, è la situazione iniziale che era tanto grave", ha detto il chirurgo che non ha voluto fare previsioni sul decorso clinico spiegando che le condizioni di Zanardi potrebbero stabilizzarsi "in una settimana o dieci giorni. Poi potrà essere risvegliato e valutato". AGI

