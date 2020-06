Motomondiale, annullato il Gp del Giappone. Capirossi: "Il 19 luglio in pista a Jerez"

Fim, Irma e Dorna Sports hanno annunciato, con una nota, la cancellazione del Gp del Giappone di motociclismo.

"La pandemia di Covid-19 - si legge - ha obbligato alla cancellazione dell’evento, che si sarebbe svolto fra il 16 e il 18 ottobre nel Twin Ring di Motegi, in calendario dal 1999". "Fim, Irta e Dorna Sports - conclude la nota - non vedono l’ora di tornare in Giappone nel 2021".

"Il 19 luglio rivedremo le moto vere in pista a Jerez. Le cose stanno migliorando notevolmente, lo sport sta pian piano riprendendo. L’accordo con la Spagna c'è, le due gare sono già in calendario". Così, ai microfoni di SkySport MotoGp, l'ex pilota e oggi membro della Direzione Gara, Loris Capirossi sul Motomondiale.

"Vediamo come evolverà la situazione: se dovesse migliorare come sta succedendo in questi giorni, allora al 100% correremo a Jerez - spiega -. Sarà tutto diverso: sarà diminuito il numero delle persone che potranno accedere al paddock, ci saranno più controlli, le gare saranno a porte chiuse. Stiamo lavorando tanto per tenere tutto sotto controllo al meglio e assicurare il massimo della sicurezza. Le prime gare saranno senza pubblico, ma se in futuro le cose miglioreranno potremmo anche riaprire i circuiti ai tifosi".

