La Renault non chiude per porte ad Alonso: "E' un'opzione"

«Ci sono diverse opzioni, Alonso è una di queste, ma ci sono diversi ottimi piloti che sono disponibili in ottica 2021». Così il team manager della Renault Cyril Abiteboul in una intervista alla radio francese RMC, non ha escluso la pista che porta al terzo capitolo della carriera di Fernando Alonso in Renault a partire dal 2021. La Renault ha confermato la presenza in F1 nonostante la crisi scatenata dalla pandemia legata al Coronavirus.

«Prenderemo il tempo necessario per riflettere - le parole di Abiteboul - perché è una decisione estremamente importante.

Troviamo strana la politica della Ferrari e della McLaren che hanno già stabilito piani diversi per il futuro quando la stagione non è ancora cominciata. Non vogliamo seguire questo esempio».

Per Alonso si tratterebbe di un rientro nel circus con la scuderia con la quale ha vinto il mondiale del 2005 e nel 2006. Il mercato piloti è aperto e su 'piazzà vi sono nomi importanti, a cominciare dal quello di Sebastian Vettel.

© Riproduzione riservata