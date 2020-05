MotoGp, la Ducati ingaggia Miller: "Non vedo l'ora di cominciare"

Nel 2021 l’australiano Jack Miller correrà per la Ducati il mondiale di motogp. L’attuale pilota della Pramac è stato infatti ingaggiato dalla scuderia della casa madre con un contratto di un anno, rinnovabile. Miller da tre anni gareggiava in motogp con la scuderia satellite della casa italiana, e ora è arrivata la promozione.

«Per me è un onore poter correre con la Ducati» ha dichiarato il 25enne australiano che ha all’attivo 140 gare nelle varie classi del motomondiale con 7 vittorie e 16 podi. «Non vedo l’ora di ricominciare a correre quest’anno e sono pronto -ha aggunto Miller- ad assumere col massimo impegno la responsabilità di essere un pilota Ducati ufficiale nel 2021». Per Claudio Domenicali, dd di Ducati Motor Holding, «dal suo arrivo nel Pramac Racing Team, Jack è cresciuto costantemente, dimostrandosi uno dei piloti più veloci e talentuosi del campionato, per cui siamo contenti che abbia accettato di pilotare la Desmosedici GP ufficiale del Ducati Team il prossimo anno. Siamo convinti che Jack abbia tutte le carte in regola per poter lottare con continuità per le posizioni che contano, in ogni gara, già a partire da questa stagione con la Desmosedici GP20 del Pramac Racing Team, e di fare un ulteriore passo in avanti il prossimo anno grazie al pieno supporto del Ducati Team».

L'australiano da cinque anni corre in motogp e nella scorsa stagione ha chiuso all’ottavo posto della classifica mondiale. La casa di Borgo Panigale ha salutato con un messaggio via twitter il nuovo arrivo: «Benvenuto a bordo Jack Miller. Abbiamo il piacere di annunciare che il pilota australiano correrà per la Ducati Team nel 2021».

Il pilota australiano farà coppia con uno fra Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, attualmente in forza alla Ducati. ANSA

