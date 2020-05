Tennis al via in Sicilia, da lunedì parte la fase 2

Il tennis in Sicilia sta per ripartire. Da lunedì, secondo l'ordinanza di Musumeci i circoli entrano nella fase 2 e, inoltre, in ottemperanza a quanto indicato dal Dpcm dello scorso 26 aprile, da domani potranno tornare ad allenarsi tutti i giocatori tesserati presso la Federazione Italiana Tennis che abbiano una classifica di prima e seconda categoria nelle tre discipline del Tennis, del Padel e del Beach Tennis. Il permesso, così come riporta Luigi Ansaloni in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sarà esteso ai tennisti Under 16, 14 e 12 di interesse nazionale convocati nei CPA (Centri Periferici d'Allenamento) della Fit e ai più forti atleti italiani che praticano il tennis in carrozzina.

Per i circoli, ovviamente, occorrerà qualche giorno in più per mettere a punto le strutture. Gli atleti dovranno osservare osservare scrupolosamente, sia fuori sia dentro al campo di gioco, le disposizioni emesse dalle Pubbliche Autorità per contrastare la pandemia da coronavirus, e a rispettare durante gli allenamenti comportamenti e pratiche che eliminino del tutto il rischio di contagio.

